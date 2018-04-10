Новоизбранный президент Армении вскоре посетит РФ

Новоизбранный президент Армении Армен Саргсян намерен вскоре посетить РФ. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами он сказал агентству ТАСС.

«Конечно, я буду заинтересован вскоре посетить РФ в качестве президента Армении. Традиционно так ;поступают руководители Армении. Пока даты не называются»,- сказал он.

По его словам, для него важно углублеение армяно-российского сотрудничества, укрепление дружбы обоих народов.

«Пользуясь случаем, хочу пожелать недавно переизбранному президенту РФ Путину больших успехов в его деятельности, развития экономики страны, повышения благосостояния граждан, усиления роли РФ на международных площадках»- сказал он.