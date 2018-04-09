На боевой оборонительной позиции Республики Арцах погиб военнослужащий

На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в южном направлении, 9 апреля, в районе 14:20 часов, в результате выстрела со стороны противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Нарек Геворгович Арутюнян (1998 года рождения).

Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Facebook пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян, добавив, что ведется следствие для уточнения обстоятельств инцидента.

«Министерства обороны Республики Армения и Республики Арцах разделяют тяжелую горечь утраты и выражают свое соболезнование членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам», - написал Ованнисян.