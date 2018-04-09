Глава Союза армян Украины поздравил нового президента Армении

Председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян направил послание новому президенту Армении в связи со вступлением в должность, передает Арменпресс.

Как сообщили AnalitikaUA.net в пресс-службе САУ, в послании, в частности, говорится:

«Многоуважаемый Армен Варданович Саркисян, примите поздравления от общественной организации Союз армян Украины и от меня лично в связи со вступлением на столь высокий и ответственный пост. Желаю чтобы под Вашим началом наша родина цвела и благоухала, чтобы на протяжении Вашего правления над нашим отечеством царило мирное и безоблачное небо.

Пусть Бог благословит тот ответственный путь, который Вам предстоит пройти, и те нелегкие решения, которые Вам предстоит принять. Несмотря на то, что мы — армяне Украины, находимся далеко от своей исторической Родины, мы не теряем с ней связи и ликуем каждой ее победе. Желаем, чтоб во время Вашем правления таких побед было много.

С уважением, председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян».