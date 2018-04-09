От стрельбы с азербайджанской стороны в Баганисе одна корова сдохла, несколько животных пострадали

От стрельбы с азербайджанской стороны в Баганисе одна корова, принадлежащая сельчанину, сдохла, несколько животных пострадали. Как сообщил «Арменпресс» сельский староста Нарек Саакян, инцидент произошел 8-го апреля, в районе 17:00, на выселках, называемых в народе «Джровкер». «Стреляли по пастбищу вблизи нейтральной зоны. Сельчане утром гонят скотину на пастбище, в 15:30-16:00 гонят оттуда домой. Хорошо, что в момент стрельбы они стояли поодаль от скота»,- сказал сельский староста Нарек Саакян.

По его словам, сдохла корова, принадлежащая Сурику Алексаняну, еще 2 коров пришлось зарезать. Кроме того, пострадали корова Альберта Микаэляна и телка Анушавана Авагяна. «Они надеятся, что скотина выживет, однако если их состояние ухудшится, и их придется зарезать»,- сказал сельский староста Нарек Саакян.

По его словам, размер нанесенного ущерба уже представили в соответствующие органы.

«Начиная с 2014 года, когда обострилась обстановка на границе, любой понесенный общиной ущерб возмещался правительством и областной администрацией. По рыночным ценам, Сурику Алексаняну был нанесен ущерб в размере 600 тысяч драмов»,- сказал сельский староста Нарек Саакян.

По его словам, в эти дни на границе были выстрелы, направленные в сторону села, однако этот год для них – сравнительно спокойный. «По моему мнению, этот случай является преднамеренной порчей чужого имущества. Не дай бог – могли стрелять и по крестьянам, однако, на этот раз - этот случай является преднамеренной порчей чужого имущества: крестьян пытаются лишить средств дохода»,- сказал сельский староста Нарек Саакян.