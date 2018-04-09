Из резиденции президента Армении государственные и духовные символы перемещены в место проведения церемонии инаугурации президента Армении

Согласно Конституции Республики Армения, Президент Республики Армения вступает в должность на специальном заседании Национального Собрания с принесением народу присяги. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.



Для торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Армения 9 апреля созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.





Согласно уже сформированной традиции, до принятия присяги торжественным образом в сопровождении почётного караула в зал вносятся государственные и духовные символы.



Сегодня утром в резиденцию Президента РА из Конституционного суда РА перевезён специальный экземпляр Конституции, из Матенадарана - манускрипт «Вехамор Аветаран» (Евангелие Богоматери) VII века.



Государственный флаг РА и эмблему Президентской власти адъютанты президента Республики передали солдатам почётного караула. Специальный экземпляр Конституции РА члену КС Аревик Петросян вручил председатель КС Грайр Товмасян, а Евангелие «Вехамор Аветаран» епископу Овнану Акобяну вручил директор Матенадарана Ваган Тер-Гевондян.





Затем вместе с государственным флагом РА и эмблемой Президентской власти специальный экземпляр Конституции РА и Евангелие «Вехамор Аветаран» перемещены в место проведения церемонии инаугурации.



Избранный президент приносит присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА, произнося следующий текст: “Вступая в должность Президента Республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства”.