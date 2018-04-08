Мхитарян пропустит еще две недели

После воскресной игры против Саутгемптона (3:2) главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал обновленную информацию о ситуации с травмой полузащитника «Арсенала», капитана сборной Армении Генриха Мхитаряна.

«У него повреждение связок коленного сустава», - сказал рулевой канониров, добавив, что Мхитарян не сыграет в матчах с ЦСКА, а также с

Ньюкаслом и Вест Хэмом, передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт канониров.

«Я думаю, он наверняка пропустит эти игры, но он все равно может сыграть в конце сезона»,- подчеркнул французский специалист.

12 апреля «Арсенал» сыграет ответный матч с ЦСКА, а 14-го и 21-го апреля, соответственно с Ньюкаслом и Вэст-Хэмом. 28 апреля канониниры в гостевом матче встретятся с бывшей командой Мхутаряна – «Манчестер Юнайтед».

Генрих Мхитарян получил травму на 60-й минуте первого четвертьфинального победного матча в Лиге Европы над ЦСКА (4:1) 5 апреля. Некоторые издания поспешили объявить, что хавбек может пропустить весь остаток сезона.