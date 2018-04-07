Президент Армении подписал указы об освобождении с должностей ряд помощников, советников и референтов

Президент Армении Серж Саргсян 7 апреля подписал указы об освобождении с должностей ряд помощников, советников и референтов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, с должностей освобождены помощники президента Асмик Петросян, Мартин Закарян, референты президента Ованес Никогосян, Джемма Акопян, Артем Седракян, Армен Давтян, Наири Петросян, советники президента Микаел Арутюнян, Асмик Погосян и Вардан Хачатрян.

Другими указами президента освобождены с должностей заместитель главного военного инспектора аппарата президента, генерал-лейтенант Гарегин Габриелян, заместитель главного военного инспектора аппарата президента, генерал-майор Микаел Арзуманян, посол по особым поручениям Аркадий Гукасян, руководитель Контрольной службы президента Ованес Овсепян.