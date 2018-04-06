Мхитарян может пропустить остаток сезона из-за травмы колена: Mirror

Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить остаток сезона из-за травмы колена, полученной в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с московским ЦСКА (4:1), сообщает Mirror.

Как передает Арменпресс со ссылкой на championat.com, отмечается, что восстановление Мхитаряна может затянуться до шести недель в зависимости от степени повреждения.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Генрих принял участие в 22 матчах, забил два мяча и отдал девять результативных передач.

Напомним, Мхитарян перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года.