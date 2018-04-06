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Президент Республики Армения поздравил президента ФИДЕ с днем рождения


Президент Республики Армения, президент Федерации шахмат Армении Серж Саргсян провел телефонный разговор с президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым, поздравил его с днем рождения и направил пожелания. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.




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