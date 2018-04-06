После присоединения к ЕАЭС Армения рассматривается инвесторами как 170-миллионный рынок: президент Армении Серж Саргсян

После присоединения к ЕАЭС Армения рассматривается инвесторами не как страна с 3-миллионным населением, а как 170-миллионный рынок. Как передает «Арменпресс», об этом в совместном интервью газете Gulf News и агентству «Global FDI reports» в спецвыпуске, посвященном Армении, сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, любой инвестор обращает внимание на 3 фактора: человеческий капитал, потребление товаров, бизнес-среда.

«Рынок Армении больше не составляет 3 миллиона, это общий 170-миллионный рынок Евразийского экономического союза. Надо учесть и 80-миллионный рынок Ирана рядом с нами»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, преимуществом Армении является и то, что десятки тысяч жителей страны владеют арабским языком – на правах родного. Это репатрианты с Ближнего Востока.

«Мы всегда были в узле Запад-Восток: были для Запада Востоком, и Западом для Востока»,- сказал он.

Саргсян отметил, что Армения расположена в привлекательном для инвесторов регионе, в том, числе для инвесторов из ОАЭ. «У нас есть возможность предоставить на ваш рынок лучшие сельскохозяйственные товары - мясо, овощи и другие продукты»,- заверил президент. По его словам, важно то, что полетное время из Еревана в ОАЭ – всего 2,5 часа, тогда как многим поставщикам подобных товаров надо лететь 10-11 часов.