Любые инвестиции в Армении надежны и защищены: президент Армении Серж Саргсян – о привлекательности страны

Армения обладает всеми качествами для того, чтобы быть привлекательной для туристов из стран Персидского залива или других регионов. Как передает «Арменпресс», об этом в совместном интервью газете Gulf News и агентству «Global FDI reports» в спецвыпуске, посвященном Армении, сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, важно установление безвизового режима для граждан ОАЭ. «Для граждан ОАЭ нет виз, и проблема языка легко разрешается. Страна имеет богатое историческое и культурное наследие и, а также мягкий климат круглый год. Мы уже создали необходимую инфраструктуру, и для туристов есть множество способов насладиться ей, все доступно. И Ереван, и Армения в целом, чрезвычайно безопасны»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, кроме того, у Армении есть большой туристический потенциал.

Обращаясь к потенциальным инвесторам, президент Армении Серж Саргсян сказал: «Как небольшая страна, у нас есть преимущество работать индивидуально с каждым крупным инвестором, который прибывает в нашу страну. Мы предоставляем инвесторам льготы и налоговые льготы, когда их новые предприятия производят товары, которые ранее не производились. Любые инвестиции в Армению безопасны и защищены».