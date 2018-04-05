В Ватикане состоялась частная беседа Католикоса Всех Армян и Святейшего Папы Римского

Его Святейшество Гарегин Второй, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, по приглашению Папы Римского Франциска 4 апреля отправился в Ватикан для участия в церемонии открытия памятника Святому Григору Нерекаци.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в ходе визита Католикоса Всех Армян сопровождали глава Восточной епархии США Его Высокопреосвященство архиепископ Хажак Парсамян, глава отдела Внешних связей и протокола Первопрестольного Святого Эчмиадзина архиепископ Натан Оганесян, глава отдела Межцерковных отношений Первопрестольного Святого Эчмиадзина Его Высокопреподобие протоархимандрит Шаге Ананян и глава пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина Его Преподобие иерей Ваграм Меликян.

Утром 5 апреля Католикос Всех Армян в сопровождении делегации отправился в Апостольский дворец, где состоялась частная беседа Католикоса Всех Армян и Святейшего Папы Римского. После встречи при участии Папы Римского Франциска, Его Святейшества Гарегина Второго, Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян, прибывшего из Ливана Католикоса Великого Дома Киликийского Его Святейшества Арама Первого и Патриарха Армянской Католической Церкви Григор-Петроса ХХ Капрояна и в присутствии президента Армении Сержа Саргсяна состоялась церемония открытия статуи Святого Григора Нерекаци.

12 апреля 2015 года в храме Св. Петра в Ватикане в ходе Литургии, который совершил Святейший Папа Франциск, Католическая Церковь провозгласила одного из отцов Армянской Апостольской Церкви – Святого Григора Нарекаци «Учителем Церкви». Миниатюру статуи святого в 2016 году президент РА подарил Папе Франциску в рамках визита понтифика в Армению. Бронзовая статуя Святого Григора Нарекаци была установлена в Ватикане благодаря иждивениям Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна и российского предпринимателя Артура Джанибекяна, а также усилиями ответственного сотрудника отдела культуры посольства Армении в Ватикане Вардана Карапетяна. Автор скульптуры – народный художник Армении скульптор Давид Ереванци, архитектор – Микаел Асратян.

В ходе экуменической церемонии прозвучали духовные песнопения Армянской Апостольской и Католической Церкви, был прочтен отрывок из молитвенника Святого Григора Нарекаци, в ходе чего Микаел Минасян открыл статую святого. Затем Папа Франциск освятил статую, после чего предводители молитвенно попросили о заступничестве святого.

На церемонии присутствовали депутаты НС РА, члены правительства РА, государственные лица, прибывшие из различных епархий ААЦ паломники.

Его Святейшество Гарегин Второй в сопровождении делегации побывал также собор Святого Петра. У памятника Святому Григорию Просветителю была совершена молитва.