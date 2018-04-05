Армения и Суверенный Мальтийский Орден подписали соглашение о сотрудничестве

Между Республикой Армения и Суверенным военным гостеприимным орденом Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты (Суверенный мальтийский орден) подписано соглашение о сотрудничестве. Как сообщает корр. Арменпресс, документ подписали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и Великий канцлер Мальтийского ордена Альбрехт фон Бёзелагер.

Соглашение нацелено на стимуляцию совместной деятельности в сфере здравоохранения и гуманитарных областях.

После церемонии подписания президент Армении Серж Саргсян и Князь и Великий магистр Мальтийского ордена Фра Джакомо Делла Торре дель Темпио ди Сангвинетто подвели итоги встречи в заявлениях перед СМИ.

Армения и Мальтийский Орден установили дипломатические отношения в мае 1998 года.