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Армения и Суверенный Мальтийский Орден подписали соглашение о сотрудничестве


Между Республикой Армения и Суверенным военным гостеприимным орденом Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты (Суверенный мальтийский орден) подписано соглашение о сотрудничестве. Как сообщает корр. Арменпресс, документ подписали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и Великий канцлер Мальтийского ордена Альбрехт фон Бёзелагер.

Соглашение нацелено на стимуляцию совместной деятельности в сфере здравоохранения и гуманитарных областях.

После церемонии подписания президент Армении Серж Саргсян и Князь и Великий магистр Мальтийского ордена Фра Джакомо Делла Торре дель Темпио ди Сангвинетто подвели итоги встречи в заявлениях перед СМИ.

Армения и Мальтийский Орден установили дипломатические отношения в мае 1998 года.




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