Президент Армении Серж Саргсян принял участие в торжественной церемонии открытия статуи Григора Нарекаци

В рамках официального визита в Святой Престол Президент Серж Саргсян сегодня в Ватикане принял участие в церемонии открытия статуи Святого Григора Нарекаци, признанного «Учителем Вселенской церкви». Открытие совершил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Святом Престоле Микаэл Минасян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Бронзовая скульптура высотой почти в два метра выплавлена в Чехии. Автор скульптуры - народный художник Армении, скульптор Давид Ереванци, архитектор - Микаэл Асратян. Эта инициатива стала реальностью в результате благотворительности Микаэла Минасяна и проживающего в России известного предпринимателя Артура Джанибекяна, а также благодаря организационным усилиям ответственного сотрудника отдела культуры посольства РА в Святом Престоле Вардана Карапетяна. Статуя выплавлена в двух экземплярах: один установлен в Ватикане, а второй будет установлен в духовном центре всемирного армянства - в Эчмиадзине.



После торжественного открытия статуи в садах Ватикана, состоялась экуменическая церемония при участии Папы Римского Франциска, Католикоса всех армян Гарегина Второго и Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого.



Президент Республики затем посетил посольство Святого Престола в Республике Армении, где состоялась церемония награждения.



Указами Президента в связи Днём дипломата, за значительный вклад в дело укрепления и развития межгосударственных отношений между Республикой Армения и Святым Престолом Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Святом Престоле Микаэл Минасян награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени, за добросовестную и результативную работу начальник канцелярии посольства Республики Армения в Святом Престоле Мариам Еремян награждена Медалью Признательности, за гуманистическую и благотворительную неустанную деятельность филантроп Смбат Карапетян награждён медалью Михтара Гераци, за значительный вклад в дело международного признания Геноцида армян член парламентской группы дружбы Италия-Армения Сената Итальянской Республики, сенатор Альдо ди Биаджо награждён медалью Мхитара Гоша.