Серж Саргсян встретился с госсекретарём Святого Престола Пьетро Паролином
15:05, 5 Апрель, 2018
Президент Серж Саргсян сегодня встретился с госсекретарём Святого престола Пьетро Паролином. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу администрации президента Армении, Президент Республики выразил благодарность госсекретарю за тёплый приём в Святом Престоле, отметив, что каждый раз его визиты в дружественный Ватикан сопровождаются событиями, которые имеют великую символику для обоих сторон. Одно из них - открытие в Ватикане памятника Святому Григору Нарекаци, по убеждению Президента, ещё раз подтверждает и доказывает духовную связь Армении со Святым Престолом. Президент Республики заверил, что Армения готова развивать и углублять с Ватиканом духовные и культурные связи, которые зиждутся на общих христианских ценностях и культурном наследии.
Президент Саргсян высоко оценил деятельность государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина, благодаря которой также, по оценке Президента, по новому окрепла роль Ватикана на международной арене, как знаменосца установления мира, защиты прав человека, терпимости и взаимопонимания. Президент Республики выразил надежду, что госсекретарь Паролин продолжит держать в сфере своей заботы развитие отношений с Арменией.
Собеседники обсудили дальнейшие шаги по укреплению и развитию двусторонних отношений, обменялись мнениями вокруг региональных проблем и вызовов, переговорного процесса по мирному урегулированию НК проблемы. Президент Серж Саргсян представил государственному секретарю Святого Престола последние развития по урегулированию НК проблемы. Собеседники обоюдно подчеркнули необходимость исключительно мирного урегулирования НК проблемы.