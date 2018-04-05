Главными претендентами на пост премьер-министра Армении являются Серж Саргсян и Карен Карапетян: GALLUP

Большая часть участников опроса полноправного члена ассоциации GALLUP International в Армении компании “ЭМ ПИ ДЖИ” считают, что после 9 апреля 2018 года в качестве премьер-министра Армении видят президента РА Сержа Саргсяна и действующего премьер-министра Карена Карапетяна. У Сержа Саргсяна наиболее высокий рейтинг в вопросах обороны страны и обеспечения безопасности, ведения переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, осуществления внешней политики и в вопросах, относящихся к армии. Карен Карапетян – в вопросах решения проблем социально-экономического характера.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече с журналистами 5 апреля директор компании “ЭМ ПИ ДЖИ” Арам Навасардян подчеркнул, что участникам опроса был задан следующий вопрос: “Согласно новой Конституции РА, роль премьер-министра имеет очень большое значение. Учитывая вышесказанное, кого из возможных кандидатов Республиканской партии хотели бы вы видеть на должности премьер-министра после 9 апреля 2018 года?”.

“В РПА есть два ведущих кандидата – Карен Карапетян и Серж Саргсян”, - сказал Арам Навасардян.

Социологический опрос проводился с 22 по 30 марта 2018 года на всей территории Республики Армения. В опросе приняли участие 1120 человек.