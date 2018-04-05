Папа Римский подарил президенту Армении мраморную скульптуру, олицетворяющую мир: в Ватикане состоялась встреча

В рамках визита в Ватикан, 5-го апреля президент Армении Серж Саргсян встретился с Папой Римским Франциском.

Как передает из Ватикана корреспондент «Арменпресс», после официальной встречи состоялась приватная беседа президента Армении Сержа Саргсяна с Папой Римским Франциском.

После примерно получасовой беседы состоялся обмен подарками. Президент Армении Серж Саргсян подарил Папе министюру церкви Св. Гаянэ, а Папа Римский подарил президенту Армении мраморную скульптуру, олицетворяющую мир.

После этого президент Армении Серж Саргсян встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролини.

Позже «Арменпресс» представит детали этой встречи.