Папа Римский подарил президенту Армении мраморную скульптуру, олицетворяющую мир: в Ватикане состоялась встреча
В рамках визита в Ватикан, 5-го апреля президент Армении Серж Саргсян встретился с Папой Римским Франциском.
Как передает из Ватикана корреспондент «Арменпресс», после официальной встречи состоялась приватная беседа президента Армении Сержа Саргсяна с Папой Римским Франциском.
После примерно получасовой беседы состоялся обмен подарками. Президент Армении Серж Саргсян подарил Папе министюру церкви Св. Гаянэ, а Папа Римский подарил президенту Армении мраморную скульптуру, олицетворяющую мир.
После этого президент Армении Серж Саргсян встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролини.
Позже «Арменпресс» представит детали этой встречи.