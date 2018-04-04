Burger King не представлял заявки на получение лицензии на продажу алкоголя в первом квартале 2018 года

Предварительная версия взрыва в Burger King na Северном проспекте Ереванa - взрыв газового баллона, который обеспечивает давление на пиво. Арменпресс попытался выяснить, имел ли Burger King лицензию на продажу алкогольных напитков. В ответ на наш запрос глава административного округа Кентрон города Еревана Ара Садоян отметил, что оплата за первый квартал 2018 года была произведена, но никакая соответствующая заявка не была подана.

ООО «Burger Arm» было разрешено продавать алкогольные и безалкогольные напитки в четвертом квартале 2017 года, после чего вышеупомянутое ООО совершило соответствующую выплату для продления лицензии на первый квартал 2018 года, однако самой заявки не было представлено.

Следственный комитет Республики Армения сообщил Арменпресс, что в ноябре 2017 года Burger King получил разрешение на продажу алкогольных напитков, срок действия которого истек в декабре 2017 года. После этого компания подала заявку на продление разрешения, но без получения заявки продолжала предоставлять услуги.

В МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. По предварительным данным, на кухне взорвался кислородный баллон.

По данным МЧС в результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана).