Время в Ереване: 11:07:36,   4 Апрель

Генрих Мхитарян получил книгу с автографом Пауло Коэльо


Капитан сборной Армении, полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян сказал, что его любимая книга - «Алхимик» Пауло Коэльо. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook. Он получил книгу с автографом Пауло Коэльо, в надписи сказано: «Генрих, любовь направляет».

Ранее капитан сборной Армении, полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян был признан лучшим игроком  «Арсенала» за март.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации