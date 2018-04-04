Генрих Мхитарян получил книгу с автографом Пауло Коэльо

Капитан сборной Армении, полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян сказал, что его любимая книга - «Алхимик» Пауло Коэльо. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook. Он получил книгу с автографом Пауло Коэльо, в надписи сказано: «Генрих, любовь направляет».

Ранее капитан сборной Армении, полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян был признан лучшим игроком «Арсенала» за март.