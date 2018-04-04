Конкурс «Масрик-1» открывает новый и перспективный этап в направлении независимой энергосистеме: Карен Карапетян

Завершился конкурс инвесторов по проекту«Масрик-1», по правилам которого победителем стала бы компания, предложившая минимальную стоимость. Победитель получает право осуществить строительство солнечной станции «Масрик-1» мощностью в 55 мегаватт.

и испанская компания

Самую минимальную стоимость предложил консорциум, в который вошли голландская компания Fotowatio Renewable Ventures B.VFSL Solar S.L. Как передает «Арменпресс» , об этом на своей странице в Facebook пишет премьер-министр Армении Карен Карапетян. По его сведениям, предложенная стоимость одног киловатта - 0.0419 доллара, без НДС (20.11 драма).пишет премьер-министр Армении Карен Карапетян.