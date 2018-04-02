В Burger King, по предварительным данным, взорвался баллон с кислородом, который обеспечивает давление пива: глава МЧС на месте происшествия

В сети быстрого питания Burger King на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, по предварительным данным, баллона с кислородом, который обеспечивает давление пива.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян, который на месте ознакомился с ситуацией и посетил пункт быстрого питания. По его словам, предварительная версия - взрыв кислородного баллона, который обеспечивает давление пива.

Министр не затруднился представить другие подробности о причинах, отметив, что на месте работают следователи и эксперты в области технической безопасности.

По словам Тонояна, МЧС не выполняла никаких функций перед взрывом, чтобы контролировать безопасность баллонов. «Причины могут быть разными. Может быть колебание давления, может быть большое давления в баллоне. Сейчас неправильно говорить о виновниках», - сказал министр.

Он заверил, что вопрос пожарной безопасности не связан с этим инцидентом, но после пожара Кемеровской области России проводятся строгие проверки во всех местах.

В МЧС Армении 2-го апреля в 20:44 поступил сигнал о том, что в пункте быстрого питания «Burger King», расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв. По предварительным данным, на кухне взорвался кислородный баллон.

По данным МЧС в результате взрыва пострадали Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана), Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана). Все пострадавшие доставлены в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».