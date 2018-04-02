В Москве стартуют мероприятия, посвященные 100-летию Республики Армения и героических майских сражений

30 марта состоялось заседание Московской комиссии по координации мероприятий, посвященных 100-летию Республики Армения и героических майских сражений. В заседании приняли участие сопредседатели комиссии: заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Рафаил Зинуров и председатель организации ДИАЛОГ Юрий Навоян, а также постоянный представитель Республики Арцах в Москве Альберт Андрян, главный редактор газеты «Ноев Ковчег» Григорий Анисонян, главный редактор информационно-аналитического ресурса Russia-Armenia.info Арам Хачатрян, заместитель главного редактора газеты «Собеседник Армении» Александр Ерканян, президент Ассоциации Армянской Молодежи Москвы (ААММ) Акоп Абрамян, заместитель председателя организации ДИАЛОГ Гор Караханян, внук одного из героев Сардарапатской битвы Даниел-Бека Пирумяна, автор книги «На обрывках лет и дней: жизнь Даниел-Бека Пирумяна» Юрий Пирумян.

Вел заседание сопредседатель-координатор комиссии Юрий Навоян. Он представил концепцию московских мероприятий, которые основаны на значении Первой Армянской Республики в деле восстановления и обеспечения продолжительности армянской государственности, подчеркивающие общенародный характер майских героических сражений 1918 года. Запланированные политологические и культурные мероприятия призваны консолидировать потенциал армянской диаспоры и друзей Армении вокруг идеи армянской государственности, а также широкой общественности продемонстрировать героические страницы истории армянского народа.

Участники заседания обсудили и согласовали сроки и форматы проведения научных конференций, тематических выставок и встреч, издания и презентации книг и аналогичных мероприятий в Москве и Московской области. Предметом особой дискуссии стали вопросы достойного информационного обеспечения этих мероприятий и противодействия попыткам фальсификации и искажении фактов истории периода Первой Армянской Республики.

Отметим, что Московская комиссия по координации мероприятий, посвященных 100-летию Республики Армения и героических майских сражений создана решением первого Московского армянского политологического форума, который прошел в «Президент-Отеле» 7 сентября 2017 года. Членами комиссии являются российские парламентарии и политологи, представители армянских организаций и ученые.

Мероприятия под эгидой Московской комиссии начнутся уже в апреле текущего года.