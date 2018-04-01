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Армянская община Лондона вновь сплотилась вокруг посольства Армении – армяне  митингом ответили  азербайджано-турецкой общине


Армянская община Лондона ответила азербайджано-турецкой общине еще более многочисленным и организованным митингом у  посольства  РА  в  Соединенном королевстве  Великобритании и Северной  Ирландии. 

Пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян сообщил Арменпресс, что «31 марта азербайджано-турецкая община устроила митинг перед посольством РА – по случаю так называемого геноцида турок со стороны  армян в 1018г., как  об этом было сказано в  распространенном накануне заявлении. В день митинга  50 представителей армянской общины  Лондона собрались у  посольства  Армении с плакатами и флагами Армении и Арцаха. 

 Организованный  ответ армян стал неожиданностью для азербайджано-турецкая группы, состоящая из 5-6 человек. Растерявшись, они стали звонить куда-то, и спустя  примерно час к  ним присоединились еще несколько человек. Очевидно, что для  организаторов эта «акция» обернулась провалом, поскольку  они так  и не  представили заранее подготовленное  требование. Судя по плохой  организации, можно предположить, что либо иссяк поток  предназначенных им долларов, либо между  организаторами есть разногласия, а может, они просто разочаровались в руководстве своих стран.

В  течение  всей  акции представители армянской общины  проявляли высокую организованность, вновь доказав, что позиции Армении и Арцаха крепко защищены – будь то на родине или в диаспоре».

 




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