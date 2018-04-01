Армянская община Лондона вновь сплотилась вокруг посольства Армении – армяне  митингом ответили  азербайджано-турецкой общине

Армянская община Лондона ответила азербайджано-турецкой общине еще более многочисленным и организованным митингом у посольства РА в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян сообщил Арменпресс, что «31 марта азербайджано-турецкая община устроила митинг перед посольством РА – по случаю так называемого геноцида турок со стороны армян в 1018г., как об этом было сказано в распространенном накануне заявлении. В день митинга 50 представителей армянской общины Лондона собрались у посольства Армении с плакатами и флагами Армении и Арцаха.

Организованный ответ армян стал неожиданностью для азербайджано-турецкая группы, состоящая из 5-6 человек. Растерявшись, они стали звонить куда-то, и спустя примерно час к ним присоединились еще несколько человек. Очевидно, что для организаторов эта «акция» обернулась провалом, поскольку они так и не представили заранее подготовленное требование. Судя по плохой организации, можно предположить, что либо иссяк поток предназначенных им долларов, либо между организаторами есть разногласия, а может, они просто разочаровались в руководстве своих стран.

В течение всей акции представители армянской общины проявляли высокую организованность, вновь доказав, что позиции Армении и Арцаха крепко защищены – будь то на родине или в диаспоре».