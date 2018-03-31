Римма Варжапетян: Обвинение армян в антисемитизме – это откровенная провокация

Обвинение армян в нетолерантности – это откровенная провокация. В беседе с Арменпресс председатель еврейской общины Армении Римма Варжапетян так прокомментировала результаты опроса американской некоммерческой организации Pew Research Center (PRC), согласно которым армяне самые нетерпимые к евреям среди жителей Центральной и Восточной Европы.

«Я действительно была поражена, прочитав это. Конечно, бывают отдельные случаи бытового характера, но в целом такого нет и быть не может. Думаю, это просто провокация. Я бывала во многих странах, но нигде не чувствовала антисемитизма со стороны армян. Наоборот, еврейская община Армении всегда сотрудничала с армянами в разных совместных проектах. Мы живем тут много лет, и никогда никаких проблем не было», - сказала Римма Варжапетян.

Она подчеркнула, что для еврейской общины в Ереване созданы все условия для развития своей культуры и сохранения родного языка.

Вышеупомянутые результаты опроса PRC опубликованы на основании исследования, проведенного в 18 странах Центральной и Восточной Европы с июня 2015г. по июль 2016г.