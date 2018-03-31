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Римма Варжапетян: Обвинение армян в антисемитизме – это откровенная провокация


Обвинение армян в нетолерантности – это откровенная провокация. В  беседе с Арменпресс председатель  еврейской общины  Армении Римма Варжапетян так прокомментировала результаты опроса американской некоммерческой  организации Pew Research Center (PRC), согласно которым армяне  самые  нетерпимые к евреям среди жителей Центральной и Восточной  Европы.  

«Я действительно была поражена, прочитав это. Конечно, бывают отдельные случаи бытового характера, но в целом такого нет и быть не  может. Думаю, это просто провокация. Я  бывала во многих странах, но нигде не чувствовала антисемитизма со стороны  армян. Наоборот, еврейская община Армении всегда сотрудничала с армянами в разных совместных проектах. Мы  живем тут много лет, и никогда никаких проблем не  было», - сказала Римма Варжапетян.

Она подчеркнула, что для  еврейской общины в  Ереване созданы  все условия для  развития  своей культуры и сохранения  родного языка.

Вышеупомянутые результаты  опроса PRC опубликованы на основании исследования, проведенного в 18 странах Центральной и Восточной  Европы с  июня 2015г. по июль 2016г.




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