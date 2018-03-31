В Ливане сообщили о крушении израильского беспилотника на юге страны

Израильский беспилотный летательный аппарат потерпел крушение на юге Ливана. Как сообщает Арменпресс, об этом передает ливанский телеканал "Аль-Манар".

"Корреспондент "Аль-Манар" сообщает, что израильский шпионский беспилотник потерпел крушение между (населенными пунктами) Бараашит и Бейт-Янун на юге Ливана", — сообщается на сайте телеканала.

Детали инцидента не приводятся.