Время в Ереване: 11:07:36,   31 Март

В Ливане сообщили о крушении израильского беспилотника на юге страны


Израильский беспилотный летательный аппарат потерпел крушение на юге Ливана. Как сообщает Арменпресс, об этом передает ливанский телеканал "Аль-Манар".

"Корреспондент "Аль-Манар" сообщает, что израильский шпионский беспилотник потерпел крушение между (населенными пунктами) Бараашит и Бейт-Янун на юге Ливана", — сообщается на сайте телеканала.

Детали инцидента не приводятся.




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