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Спустя два года: границы де-факто и предпосылки международного закрепления – Шаан Гантахарян


Спустя  два  года  после  апрельских событий можно сделать определенные утверждения  относительно сегодняшних событий. Апрельская война  отбросила переговорный процесс по Карабаху к  нулевой точке. Проявив безудержную агрессивность и не  сумев  достичь поставленной  цели, Баку показал свою  дипломатическую беспомощность и на  международных площадках.

Темы  переговоров в Вене, в Санкт-Петербурге и Женеве, по сути, составили не вариативные подходы к  урегулированию конфликта, а уточнение  механизмов  стабилизации режима  перемирия, мониторинга, расследования  инцидентов и необходимость расширения  полномочий личного представителя главы  ОБСЕ для  всего этого.

Произошел основательный и резкий поворот переговорной  философии. Баку завяз в  собственной  ловушке.  Утверждение  подобных тем со стороны  международной  миссии, хоть и безадресно, но по сути было направлено против  милитаристской политики Баку – стороне, осуществляющей нарушения  режима  перемирия, диверсионные  поползновения, снайперские  обстрелы. 

Посредническая миссия  без конца говорит об оснащении линии разграничения  современным инструментарием – в первую очередь, с целью  обнаружения зачинщика, а затем и расследования инцидентов. Этой  логике  следует и утверждение  третьего принципа – расширения  полномочий  представителя ОБСЕ, увеличение  числа наблюдателей и контролируемости линии соприкосновения. Эта  линия, красной нитью переходя  из Вены в  Женеву, затем и в  Санкт-Петербург, настоятельно подчеркивается посреднической миссией, за нее выступает Ереван, а Баку своим деструктивизмом – против. 

Нейтрализовав предпосылки апрельской широкомасштабной войны, армянской стороне  удалось на дипломатической площадке совместить свои и международные требования. А президент Азербайджана все более завязал в собой же  расставленной ловушке, пытаясь представить миру  свои территориальные претензии в  отношении Армении,  бредовые  по форме, по сути – привлекательные для внутреннего потребителя. Эти заявления  высшего руководства Азербайджана нанесли мощный удар по консенсусной  логике переговорного процесса – причем не  только для  армянской стороны, но и мирового сообщества. Убедив  всех, что для  противника, агрессивно настроенного на территориальный захват  не только в  отношении Арцаха, но и вообще Армении, насаждающего в  своем обществе  ненависть к  армянам, необходимы только сдерживающе-карательные действия. А для  международной семьи диктатом становится контролируемость линии соприкосновения – с целью предотвращения планов  Баку. 

Во всем этом в сопоставимости подходов армянской стороны и международной  семьи прослеживается и другая реальность. Линия соприкосновения, на которой  ОБСЕ хочет установить постоянный технически оснащенный и профессиональный мониторинг, на сегодняшний  день является де-факто границей. К закреплению этих границ ведут действия международной  миссии, являющиесяпринципиальной необходимостью.

Шаан Гантахарян

Главный редактор газеты  «Аздак»

 




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