Спустя два года: границы де-факто и предпосылки международного закрепления – Шаан Гантахарян

Спустя два года после апрельских событий можно сделать определенные утверждения относительно сегодняшних событий. Апрельская война отбросила переговорный процесс по Карабаху к нулевой точке. Проявив безудержную агрессивность и не сумев достичь поставленной цели, Баку показал свою дипломатическую беспомощность и на международных площадках.

Темы переговоров в Вене, в Санкт-Петербурге и Женеве, по сути, составили не вариативные подходы к урегулированию конфликта, а уточнение механизмов стабилизации режима перемирия, мониторинга, расследования инцидентов и необходимость расширения полномочий личного представителя главы ОБСЕ для всего этого.

Произошел основательный и резкий поворот переговорной философии. Баку завяз в собственной ловушке. Утверждение подобных тем со стороны международной миссии, хоть и безадресно, но по сути было направлено против милитаристской политики Баку – стороне, осуществляющей нарушения режима перемирия, диверсионные поползновения, снайперские обстрелы.

Посредническая миссия без конца говорит об оснащении линии разграничения современным инструментарием – в первую очередь, с целью обнаружения зачинщика, а затем и расследования инцидентов. Этой логике следует и утверждение третьего принципа – расширения полномочий представителя ОБСЕ, увеличение числа наблюдателей и контролируемости линии соприкосновения. Эта линия, красной нитью переходя из Вены в Женеву, затем и в Санкт-Петербург, настоятельно подчеркивается посреднической миссией, за нее выступает Ереван, а Баку своим деструктивизмом – против.

Нейтрализовав предпосылки апрельской широкомасштабной войны, армянской стороне удалось на дипломатической площадке совместить свои и международные требования. А президент Азербайджана все более завязал в собой же расставленной ловушке, пытаясь представить миру свои территориальные претензии в отношении Армении, бредовые по форме, по сути – привлекательные для внутреннего потребителя. Эти заявления высшего руководства Азербайджана нанесли мощный удар по консенсусной логике переговорного процесса – причем не только для армянской стороны, но и мирового сообщества. Убедив всех, что для противника, агрессивно настроенного на территориальный захват не только в отношении Арцаха, но и вообще Армении, насаждающего в своем обществе ненависть к армянам, необходимы только сдерживающе-карательные действия. А для международной семьи диктатом становится контролируемость линии соприкосновения – с целью предотвращения планов Баку.

Во всем этом в сопоставимости подходов армянской стороны и международной семьи прослеживается и другая реальность. Линия соприкосновения, на которой ОБСЕ хочет установить постоянный технически оснащенный и профессиональный мониторинг, на сегодняшний день является де-факто границей. К закреплению этих границ ведут действия международной миссии, являющиесяпринципиальной необходимостью.

Шаан Гантахарян

Главный редактор газеты «Аздак»