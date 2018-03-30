Агентство по защите персональных данных приостановило разработку персональных данных граждан Армении компанией «VisaMetric»

Агентство по защите персональных данных министерства юстиции Республики Армения потребовало приостановления обработки персональных данных российско-турецкой компанией «VisaMetric», в частности, приостановления сбора или передачи или использования персональных данных завершения проводимой Агентством инспекции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции Армении, ранее министерство начало процесс проверки, чтобы узнать, насколько обработка персональных данных компанией «Visa Metric» соответствует законодательству Армении.

30 марта 2018 года VisasMetric представила Агентству уведомление о разработке специальной категории или биометрических персональных данных, после рассмотрения которого Агентство письменно обратилось к «VisaMetric».

В рамках своей компетенции в соответствии со статьей 20 закона Армении «О защите персональных данных» Агентство потребовало необходимую для проверки деятельности компании информацию.