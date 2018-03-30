Россия высылает дипломатов девяти стран

Россия высылает дипломатов ряда стран Европы. Так, дипработники Италии, Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Швеции, Эстонии и Финляндии должны покинуть РФ в течение недели. Такое решение было принято в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Россия высылает двух итальянских дипломатов, им дана неделя на то, чтобы покинуть страну, сообщили в МИД Италии. "Представитель посольства Италии в РФ был вызван сегодня в МИД, где ему было объявлено о решении выслать двух сотрудников диппредставительства. Дипломатам предписано покинуть территорию РФ в недельный срок", - говорится в заявлении.

Москва также высылает четырех польских дипломатов в качестве зеркальной меры в ответ на решение Варшавы выдворить сотрудников российских диппредставительств, сообщило в пятницу польское внешнеполитическое ведомство.

"Информируем, что 20 марта 2018 года посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк был вызван в МИД РФ, где ему сообщили о признании четырех членов польского дипломатического персонала нежелательными лицами на территории России. Польские дипломаты должны покинуть территорию России до 7 апреля 2018 года", - указано в сообщении.

Россия также высылает трех чешских дипломатов, сообщается на сайте МИД Чехии.

Кроме того, Москва уведомила Хельсинки о решении выслать одного финского дипломата - сотрудника посольства страны в Москве. "Россия вышлет одного дипломата, который работает в посольстве Финляндии, находящемся в Москве. Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала был уведомлен об этом МИД России 30 марта", - говорится в заявлении финского внешнеполитического ведомства.

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос после посещения МИД РФ сообщила, что ей было объявлено о высылке двух дипломатов из России в качестве ответной меры на предпринятые Гаагой шаги. "Мне только что сообщили, что два дипломата должны покинуть страну, - сказала она. - Это серьезный удар, но посольство продолжит функционировать". При этом дипломат не исключила, что в работе диппредставительства могут возникнуть "некоторые трудности".

Россия также высылает одного латвийского дипломата, сообщило агентство Leta со ссылкой на пресс-секретаря МИД Латвии Гинтса Егерманиса. "Наш временный уполномоченный делопроизводитель в пятницу был вызван в российское министерство иностранных дел, где ему объявили, что один из латвийских дипломатов до вечера 6 апреля должен покинуть Россию", - сказал он. Представитель МИД не уточнил имя и занимаемую должность дипломата, однако заверил, что это не посол Марис Риекстиньш.

Три литовских дипломата высылаются из России в качестве ответных мер Москвы, сообщила советник главы МИД Литвы Раса Якилайтене. "Россия проинформировала о высылке трех литовских дипломатов из посольства в Москве", - уточнила она. Об этом решении российская сторона, по словам Якилайтене, уведомила посла в РФ Ремигиюса Мотузаса.

Как ранее на этой неделе предположил советник президента Литвы по внешней политике Нериюс Алексеюнас, в случае высылки из РФ своих дипломатов в Вильнюсе надеются на их замену. "Мы к этому [к высылке] готовы и найдем решение, найдем новых людей, которые будут направлены для работы в посольство", - сказал он. Советник выразил надежду на то, что общее количество литовских дипломатов в РФ не уменьшится. "Высылка не означает упразднение той или иной должности, а лишь нежелательность пребывания в стране определенного человека", - пояснил он.

Россия также высылает одного дипломата Швеции в качестве зеркальной меры на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств, сообщает Reuters. Кроме того, будет выслан военный атташе Эстонии полковник Тоомас Пед, сообщил портал Delfi. Ему дана неделя на то, чтобы покинуть РФ. Как заявили в эстонском внешнеполитическом ведомстве порталу Эстонского телевидения и радио IRR, послу в Москве Арти Хилпусу в российском внешнеполитическом ведомстве вручили ноту протеста и сообщили о высылке из России военного атташе.

В российский МИД в пятницу вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручаются ноты протеста и объявляется об ответных мерах.