США восстановили режим GSP для экспортеров Армении
Среди ряда других стран, США восстановили режим Обобщенной системы льгот – GSP, для экспортеров Армении. Как передает «Арменпресс», сведения об этом опубликованы на сайте Агентства по защите границ и таможне США. Льготный режим для армянских экспортеров входит в силу с 22-го апреля сего года и продлится до 31-го декабря 2020 года.Те компании, которые занимались экспортом из Армении с начала года по 22-е апреля, получат обратно выплаченные ими пошлины.
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