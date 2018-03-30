США восстановили режим GSP для экспортеров Армении

Среди ряда других стран, США восстановили режим Обобщенной системы льгот – GSP, для экспортеров Армении. Как передает «Арменпресс», сведения об этом опубликованы на сайте Агентства по защите границ и таможне США. Льготный режим для армянских экспортеров входит в силу с 22-го апреля сего года и продлится до 31-го декабря 2020 года.

Те компании, которые занимались экспортом из Армении с начала года по 22-е апреля, получат обратно выплаченные ими пошлины.