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Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге


Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В эти минуты посол США в РФ Джон Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США, - сказал он. - Они включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства в Санкт-Петербурге".




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