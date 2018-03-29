Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге

Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В эти минуты посол США в РФ Джон Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США, - сказал он. - Они включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства в Санкт-Петербурге".