В Техасе произошла стрельба

По меньшей мере один человек погиб, еще трое ранены в результате стрельбы, открытой в четверг неизвестным в городе Плано (штат Техас). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

По его данным, подозреваемый в стрельбе скрылся с места происшествия, полиция ведет его поиски. Ранения, полученные пострадавшими, оцениваются как "не угрожающие жизни". Подробности инцидента на данный момент не приводятся.