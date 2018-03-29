Время в Ереване: 11:07:36,   29 Март

В Техасе произошла стрельба


По меньшей мере один человек погиб, еще трое ранены в результате стрельбы, открытой в четверг неизвестным в городе Плано (штат Техас). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

По его данным, подозреваемый в стрельбе скрылся с места происшествия, полиция ведет его поиски. Ранения, полученные пострадавшими, оцениваются как "не угрожающие жизни". Подробности инцидента на данный момент не приводятся.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации