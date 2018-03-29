Британские арбитры впервые с 1938 года не будут работать на ЧМ по футболу

ФИФА сформировала список судей, которые будут обслуживать матчи ЧМ-2018. Для работы на турнире приглашены 36 главных арбитров и 63 ассистента.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на sports.ru, в список не попал ни один судья из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Британские арбитры не будут задействованы на чемпионате мира впервые с 1938 года.

В число кандидатов входил англичанин Марк Клаттенбург. Но в 2017 году он перестал обслуживать матчи премьер-лиги и отправился работать в Саудовскую Аравию.

Футбольная ассоциация Англии пыталась заменить Клаттенбурга другой кандидатурой. Однако ФИФА отклонила этот запрос.