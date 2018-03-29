Три человека из 67 числившихся пропавшими в кемеровском ТЦ найдены живыми

Трое пропавших без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове нашлись живыми. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых", - сказала Петренко "Интерфаксу".

Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ.

28 марта в МЧС сообщали, что власти не располагают данными о гражданах, пропавших без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерове, общее число жертв - 64 человека.