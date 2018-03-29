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Грузия выдворяет российского дипломата


Министерство иностранных дел Грузии объявило о решении грузинской стороны выдворить из страны одного российского дипломата, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Ранее ряд западных стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы.

"Министерство выражает солидарность Объединенному королевству и позиции международного сообщества в связи с указанным вопросом и, соответственно, объявляет "нежелательным лицом" сотрудника секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии, и требует, чтобы он покинул Грузию в семидневный срок", — говорится в заявлении на сайте МИД Грузии.

Имя российского дипломата не называется. 




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