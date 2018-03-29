На Армению надвигается мощный циклон: ожидаются обильные осадки

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении предупреждает о приближении мощного циклона. Отмечается, что после полудня 30-го марта по всей территории Армении ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Дожди будут особенно сильными в Ширакской, Лорийской, Тавушской, Котайкской, Гегаркуникской, Араратской областях и Ереване.С утра 31-го марта дожди постепенно прекратятся. 1-2-го апреля по всей территории республики ожидается погода без осадков. Температура воздуха 30-го марта снизится на 5-6 градусов, 1-2 апреля – повысится на столько же.