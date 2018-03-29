Президент Ирана не видит альтернативы урегулированию карабахского конфликта политическим путем

Президент Ирана Хасан Рухани уверен, что урегулирование карабахского конфликта должно состояться политическим путем. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «АПА». По сведениям АПА, президент Ирана Хасан Рухани сказал об этом в беседе с журналистами после встречи в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы думаем, что урегулирование карабахского конфликта должно состояться политическим путем. Мы желаем стать очевидцами тому, как, благодаря усилиям Азербайджана и Армении в регионе устанавливается устойчивая стабильность. Мы рады, что в этом направлении прилагаются дипломатические усилия»,- сказал президент Ирана Хасан Рухани.

Он подчеркнул, что урегулирование должно быть основано на международных принципах.