СМИ: курды атаковали турецкий военный патруль и штаб боевиков на севере Сирии

Курдские бойцы предприняли две вооруженных вылазки на севере Сирии против турецких войск и формирований так называемой Сирийской свободной армии (ССА). Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду агентству ANF представитель "Сил народной самообороны" (СНС) Бируск Хасеке. По его информации, атаке подвергся турецкий военный патруль на шоссе Джиндерес-Африн. В результате этой операции погибли двое солдат и шесть получили ранения. В секторе Раджо совершено нападение на штаб ССА, в ходе которого уничтожено семь наемников, включая одного полевого командира.



