Время в Ереване: 11:07:36,   29 Март

СМИ: курды атаковали турецкий военный патруль и штаб боевиков на севере Сирии


Курдские бойцы предприняли две вооруженных вылазки на севере Сирии против турецких войск и формирований так называемой Сирийской свободной армии (ССА). Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду агентству ANF представитель "Сил народной самообороны" (СНС) Бируск Хасеке. По его информации, атаке подвергся турецкий военный патруль на шоссе Джиндерес-Африн. В результате этой операции погибли двое солдат и шесть получили ранения. В секторе Раджо совершено нападение на штаб ССА, в ходе которого уничтожено семь наемников, включая одного полевого командира.


 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации