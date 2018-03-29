Число высылаемых российских дипломатов перевалило за 150

По состоянию на вечер среды о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери объявили 28 стран по всему миру, а также НАТО. В общей сложности будет выслано 152 представителя РФ за рубежом, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Также в среду еще четыре государства объявили, что отзывают своих послов для консультаций по "делу Скрипалей". Это решение приняли Люксембург, Мальта, Португалияи Словакия.

При этом ни одна из этих стран пока не планирует высылать российских дипломатов. Впрочем, МИД Словакии пояснил, что внимательно следит за развитием ситуации и такой вариант "нельзя исключать" в дальнейшем.

В свою очередь, правительство Черногории объявило в среду о решении выслать одного российского дипломата.

Таким образом, к дипломатическому бойкоту России присоединлись 19 стран Европейского союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия и Австралия.