Президент Армении принял верительные грамоты Чрезвычайного и полномочного посла Италии

Президент Армении Серж Саргсян принял верительные грамоты Чрезвычайного и полномочного посла Италии в Республике Армения Винченцо дель Монако.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поздравив посла с вступлением в должность, Серж Саргсян пожелал ему успехов в деле реализации дипломатической миссии и выразил надежду, что посол не пожалеет усилий для углубления исходящих из глубины веков традиционно дружеских армяно-итальянских отношений и развития сотрудничества в разных сферах.

Президент Саргсян и посол Винченцо дель Монако согласились, что армяно-итальянские межгосударственные отношения высокого уровня развиваются на основе исторических прочных основ и богатого культурного наследия двух народов, но по мнению собеседников, потенциал и перспективы развития отношений гораздо больше.

«Наша задача - постоянно раскрывать потенциал, увеличивать товарооборот между двумя странами, активизировать политический диалог, укреплять культурные связи и, в целом, наши отношения во всех сферах», - подчеркнул президент.

Посол Винченцо дель Монако заверил, что сделает все возможное, чтобы оправдать доверие и внести свой вклад в укрепление и углубление отношений с надежным партнером Италии и дружественной Арменией как в двусторонних, так и многосторонних рамках.

В ходе встречи посол высоко оценил армянскую общину Италии, которая, по его словам, в значительной степени способствует развитию социальной, политической, экономической и культурной жизни страны и всегда способствовала укреплению армяно-итальянских отношений.