Посольство США распространило заявление в связи с финансовой помощью Армении

Подписанное недавно президентом США Дональдом Трампом бюджетное соглашение включает финансирование программ иностранной помощи, в том числе Армении. Недавние публикации о том, что план финансирования исключает всю внешнюю помощь Армении, ошибочны и основаны на непонимании бюджетного процесса в США, сообщили Арменпресс в посольстве США в Армении.

Учитывая сильное разделение полномочий ветвей власти в Конституции США, ведомствa и законодатели должны играть определенную роль в определении годового бюджета и приоритетов расходов. Конгресс США санкционирует общий бюджет и выделяет деньги различным исполнительным органам, таким как Государственный департамент и USAID. При этом Конгресс предоставляет этим агентствам частичную независимость в отношении того, как тратить эти средства для достижения всеобъемлющих целей. Это решение, принятое в рамках межведомственного процесса с участием различных заинтересованных сторон. Благодаря этому процессу одобренная Конгрессом сумма финансирования делится между странами и программами, общая сумма которых не превышает суммы, первоначально утвержденной законодателями.

В некоторых случаях Конгресс использует свои полномочия для установления конкретных потребностей в расходах, которые называются «целевыми». В законопроекте о бюджете этого года, как и в прошлые годы, Конгресс использовал эту власть для выделения некоторых фондов помощи конкретным странам (в регионе: Украине и Грузии). Оставшиеся 58 млн долл США на финансирование помощи, выделенные Конгрессом для использования в Европе и Евразии, будут распределены между несколькими странами без целевых ориентиров, включая Армению, с уровнями расходов, определяемыми в рамках межведомственного процесса.

Этот бюджетный процесс не изменился с предыдущих лет. Финансирование Армении специально не было предусмотрено Конгрессом через целевой фонд, но это так уже несколько лет. Это отсутствие целевого показателя не означает, что Армения не получит никакой иностранной помощи. Решение о том, как разделить финансирование для Европы и Евразии, в том числе о том, какая часть внешней помощи будет выделена Армении и для каких программ, в настоящее время обсуждается в Государственном департаменте и USAID.

В течение 25 лет Соединенные Штаты были сильным партнером и другом Армении, учитывая наши общие ценности. Фактически, расходы США на иностранную помощь в Армении в последние годы растут, и в 2017 году финансирование достигло почти 23 млн долларов. После независимости Армении только USAID потратил 1,1 млрд долларов и в настоящее время управляет портфелем, который оценивается в 70 млн долл США и охватывает 28 различные виды деятельности.

Учитывая, что законопроект, подписанный президентом Трампом в начале этого месяца, поддерживает расходы на иностранную помощь на уровне, аналогичном прошлогоднему показателю, устойчивый уровень финансирования помощи для Армении останется.