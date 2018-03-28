В Петербурге загорелся автосалон Нyundai

В Санкт-Петербурге загорелся автомобильный салон Нyundai. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

Информацию подтвердила компания "Рольф", которой принадлежит салон.

"Возгорание есть, проведена эвакуация людей, работают пожарные расчеты", — сообщил представитель автодилера.

Как рассказали в МЧС, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Горит склад с автозапчастями. Информации о пострадавших нет.

Точный адрес салона — улица Савушкина, 103. Обстоятельства пожара выясняются.