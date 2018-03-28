Fox: 15 человек отравились фенолом в США

По меньшей мере пятнадцать человек госпитализированы в результате отравления фенолом, которое произошло во вторник в медицинском центре в пригороде Чикаго - Беруин (штат Иллинойс). Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил телеканал Fox News.

По его данным, небольшой сосуд с высокотоксичным веществом был случайно разбит в комнате для осмотра пациентов. Во время инцидента в здании находилось 35 человек, некоторые начали испытывать кашель, тошноту и головные боли. Сотрудники медучреждения вызвали на место происшествия команду спасателей, которые провели эвакуацию.

Руководитель медицинского центра Фрэнк Манкусо заявил, что началось "расследование происшествия и будет сделано все возможное, чтобы это не повторилось". Здание будет закрыто до тех пор, пока специалисты не закончат очистку помещений от токсина. О состоянии госпитализированных власти пока не сообщают.

Фенол является высокотоксичным веществом, которое при вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Оно оказывает негативное воздействие на сердце и почки, а при попадании на кожу вызывает химический ожог. В то же время вещество используется в медицинской промышленности для производства лекарственных препаратов, а раствор, содержащий 1,4% фенола, применяется как обезболивающее и антисептик.





