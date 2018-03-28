В Арцахе будет построен племенная свиноферма: Араик Арутюнян провел производственное совещание

Госминистр Арцаха Араик Арутюнян провел 28-го марта производственное совещание с участием представителей и ответственных лиц дельского хозяйства. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации госминистра Арцаха, с докладом выступил министр сельского хозяйства Арцаха Жирайр Мирзоян.

Обсуждались вопросы весенних полевых работ и пр.

На совещании говорилось и о новых госпрограммах по сельскому хозяйству. В астности, о проектах по развитию свиноводства. В Аскеране планируется построить племенную свиноферму, состоящую из 2 разделов: первый будет разводить племенных поросят, которые будут предоставляться фермерам, второй – производить свин ину.

Обсуждались также вопросы основания новых садов, внедрения капельного орошения, бурения артезианских колодцев и пр.