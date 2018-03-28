Президент Армении Серж Саргсян принял участие в заседании общегодового собрания Национальной академии наук Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент НАН РА, академик Радик Мартиросян представил важнейшие и прикладные итоги научной деятельности Академии, коснулся выполненной Академией работы в направлении международного сотрудничества за отчётный год, в том числе, участия Академии в международных научных структурах и международных конференциях, научно-исследовательской работы. Радик Мартиросян представил также показатели годового финансирования научных работ Национальной Академии наук, сказал также о подготовке молодых специалистов со стороны НАН РА и результатах сотрудничества Национальной Академии наук с вузовской системой. О научно-организаторской деятельности Национальной Академии наук в 2017 году доложил академик-секретарь НАН, член-корреспондент Грант Матевосян. На ежегодном собрании член-корреспондент НАН Павел Аветисян представил научный доклад «На перекрёстке цивилизаций и времён: Армения в свете новейших археологических данных».Президент Республики приветствовал участников общего ежегодного собрания Академии и подчеркнул, что его встречи с учёными и традиционное участие в ежегодных общих собраниях Академии – это не только проявление уважения по отношению к учёным, но и ещё одна и очень хорошая возможность ознакомиться с проблемами и деятельностью учёного сообщества, ситуацией в науке. Серж Саргсян отметил, что регулярные встречи с учёными, по его мнению, будут также продолжаться, потому что требования государства и ожидания от армянских учёных очень велики.Президент Республики с радостью констатировал, что видит в Армении новый подход к развитию науки. По его словам, в отличие от выступлений учёных в прежние годы, особенно в 2008-2009 гг., которые все сводились всего лишь к одной проблеме – отсутствию финансирования, сегодня учёные сами в результате оценки своей работы пришли к тому выводу, что необходимо оптимизировать и эффективно использовать имеющиеся средства, о чём говорилось ещё 6-7 лет назад. «Этот подход просто обязателен для развития нашей науки», - отметил Президент Саргсян и подчеркнул, что государство продолжает оставаться при прежнем убеждении, что имеющимися средствами нужно суметь достигнуть максимального результата. После достижения желательного результата, параллельно с увеличением государственных доходов, по словам Президента, будут предоставляться дополнительные средства. Серж Саргсян заверил, что для любой обоснованной реалистичной программы государство всегда было готово и сейчас тоже готово находить средства. По словам Президента Республики, в условиях нынешних возможностей государства тот подход, что нужно достигать максимальных результатов при эффективном использовании имеющихся средств, касается без исключения всех отраслей, в том числе, армии и безопасности.Серж Саргсян отметил, что регулярно поднимаемые вопросы о теоретической и прикладной науке стоят везде, а не только в Армении. Это извечный вопрос, который обсуждается во всех странах, и поэтому, согласно Президенту Республики, нужно найти взвешенных подход, который позволит оправдать ожидания государства и общества. Серж Саргсян выразил готовность по связанным с развитием науки и перспективными программами проблемам провести отдельную встречу с озабоченными учёными и обсудить возможные решения.Президент Саргсян также подчеркнул важность смены поколений в науке.Президент Республики пожелал учёным успеха, отметив, что очевидно одно: наш народ всегда с почтением относится к науке, и наука в Армении всегда имеет спрос. «Значит, и вы, и те, кто придёт после вас, очень многое должны сделать. Мы должны решить серьёзные зачади малыми возможностями», - сказал Президент Серж Саргсян.