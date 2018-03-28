В бакинском аэропорту гражданке Эстонии армянского происхождения не разрешили въезд в страну

Азербайджанские власти депортировали из бакинского аэропорта гражданку Эстонии армянского происхождения, члена городского совета Таллина Каринэ Оганесян, которой не разрешили въезд в страну, куда она прибыла 23-го марта – с целью принять участие в Международном симпозиуме педагогов. Как передает «Арменпресс», об этом Каринэ Оганесян пишет на своей странице в Facebook.

Каринэ Оганесян получила официальную электронную визу, в составе эстонской делегации, и выехала в Баку. По ее прибытию в аэропорт азербайджанские власти «заметили упущение» - ее армянское происхождение, запретили ей въезд, после задержания в спецприемнике на 12 часов депортировали ее в Эстонию.

По поводу инцидента посол Армении в Эстонии Тигран Мкртчян сказал: «Подобное поведение в очередной раз показывает расистскую нетолерантсность бакинских властей. Пропитанный арменофобией Баку в очередной раз проявил циничное отношение к столь чуждым для него ценностям. Надеюсь, что эстонская сторона проявит послеедовательность и достойно ответит на эту отвратительную историю, защитив интересы своего гражданина. Не должны остаться безразличными и европейские структуры, поскольку Эстония является членом ЕС, а Каринэ Оганесян – гражданкой ЕС.

И вообще – если какая-либо из стран, исходя из различных причин, не в состоянии принять всех приглашенных и их сопровождающих на международный симпозиум, то надо пересмотреть целесообразность проведения в данной стране подобных мероприятий».