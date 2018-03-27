Аронян сыграл вничью с Со: армянский шахматист занял последнее место турнирной таблицы

На Турнире претендентов в Берлине проходят партии последнего тура. Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян сыграл вничью с Уэсли Со. Партия завершилась на 17-м ходу.

В этом турнире Аронян потерпел 6 поражений, одну партию выиграл, а 6 партий сыграл вничью. Армянский шахматист занял последнее место турнирной таблицы.

Другие пары: Александр Грищук – Фабиано Каруана, Сергей Карякин - Дин Лижэнь, Шахрияр Мамедъяров - Владимир Крамник. Эти пары продолжают играть.

По итого 13-го тура лидером турнира с 8 очками является Каруана. Далее идут Мамедъяров и Карякин с 7,5 очками, Лижэнь с 7 очками. В активе Грищука – 6,5 очков, Крамника - 6 очков, а Со имеет в своем активе 5,5 очка. Аронян замыкает турнирную таблицу с 4 очками.