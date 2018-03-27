Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирландии

Президент Армении Серж Саргсян принял верительные грамоты Чрезвычайного и полномочного посла Ирландии в Республике Армения Майкла Форбса (резиденция в Софии).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поздравив посла с вступлением в должность, Серж Саргсян пожелал ему успехов в деле реализации дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду, что посол Форбс не пожалеет усилий для активизации армяно-ирландского политического диалога, а также для расширения сотрудничества, нацеленного на полноценное выявление существующего в отношениях двух стран потенциала.

С точки зрения развития отношений между Арменией и Ирландией президент подчеркнул важность взаимных визитов высокого уровня, активизации межпарламентских связей и совершенствования договорно-правового поля. Подчеркнув, что обе страны успешно сотрудничают с международными организациями, президент отметил, что необходимо продолжать и ещё больше активизировать это взаимодействие.

Выразив благодарность президенту за приём, посол Майкл Форбс подчеркнул, что считает приоритетами своей деятельности отмеченные президентом в плане развития сотрудничества направления, и в период пребывания в должности его целью будет продвижение двусторонних отношений и активизация политического диалога, чтобы было возможно в дружественной обстановке взаимного доверия обсуждать вопросы, представляющие двусторонний интерес.

Посол Форбс также с удовлетворением говорил о результативном сотрудничестве Армении и Ирландии в международных организациях, в том числе в ОБСЕ, ООН, и подчеркнул, что в числе многих отраслей успешно могут развиваться также армяно-ирландские межпарламентские связи, взаимодействие в рамках ЕС, учитывая подписанное Арменией с ЕС соглашение о партнёрстве.