Президент Армении назначил судей общей юрисдикции Еревана

Президент Армении Серж Саргсян 27 марта подписал указ о назначении судей Суда общей юрисдикции города Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе администрации президента Армении.

В указе президента Армении говорится:

“Руководствуясь пунктом 11 статьи 55 измененной в 2005 году Конституции Республики Армения и учитывая заключения Совета юстиции ԱԽ-6-Ե-6 и ԱԽ-6-Ե-7 от 16 марта 2018 года,

Решаю:

Армана ОВАННИСЯНА назначить судьей Суда общей юрисдикции Еревана

Арутюна МАНУКЯНА назначить судьей Суда общей юрисдикции Еревана”.