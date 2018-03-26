Туск объявил о высылке российских дипломатов из 14 стран ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник объявил, что решение о высылке российских дипломатов на фоне расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери приняли 14 европейских стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Вслед за решением Евросовета на прошлой неделе, сегодня четырнадцать стран-членов ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Также глава Евросовета подчеркнул, что Евросоюз не исключает принятия новых мер в отношении России. "Дополнительные меры не исключаются в ближайшие дни и недели", - предупредил он.

Польша приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, сообщил в понедельник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

По сообщению европейских СМИ, он отметил, что это решение принято в знак солидарности с Великобританией.

Ирландия считает правильным рассмотреть возможность высылки российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, заявил ирландский министр финансов Паскел Донахью.

"Нам представляется уместным, что Ирландия рассмотрит этот вопрос в рамках собственной юрисдикции", - сказал министр в интервью газете The Times в понедельник.

"Если мы этого не сделаем, то нас могут спросить, почему мы не действуем в поддержку страны, которая является нашим союзником", - добавил Донахью.

Литва решила выслать трех российских дипломатов, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Мы вручили ноту послу, о том, что три сотрудника посольства объявляются персона нон грата в связи с деятельностью, которая не согласуется со статусом дипломата", - сказал агентству BNS глава МИД.

Он отметил, что высылаемые лица должны будут покинуть Литву в течение недели.

Департамент госбезопасности Литвы утверждает, что "сейчас лица, связанные с российской разведкой составляют треть дипломатического персонала России в Литве", пишет BNS.

МИД Литвы также инициировал вовлечение десяти граждан России в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну, отмечает агентство

Латвия приняла решение о высылке одного российского дипломата - второго секретаря российского посольства, сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс.

"Латвия высылает второго секретаря посольства РФ и вносит в "черный список" руководителя латвийского представительства российской компании", - написал министр в понедельник в своем микроблоге в твиттере.

Эстония в связи с "делом Скрипаля" высылает атташе посольства Российской Федерации по обороне, сообщил в понедельник журналистам министр иностранных дел республики Свен Миксер. Он добавил, что "использование химического оружия является исключительно тяжелым нарушением международного права".

Власти Чехии и Дании приняли решение выслать сотрудников российских посольств, сообщает в твиттере корреспондент телеканала "Франс 24". В частности, Чехия вышлет трех российских дипломатов, а Дания - двух.

Нидерланды решили выслать двух российских дипломатов, заявил в понедельник глава нидерландского МИД Стеф Блок. "В результате тесной консультации с союзниками и партнерами, Нидерланды решили выслать двух российских разведчиков", - написал он в своем микроблоге в твиттере.

Ранее сообщалось, что Германия решила выслать группу российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". "Сегодня мы высылаем из страны четырех российских дипломатов", - говорится в сообщении, распространенном в официальном твиттере МИД ФРГ.

По данным телеканала "Франс 24", в МИД Франции также приняли решение выслать из страны четырех российских дипломатов.

Что касается США, то администрация президента Дональда Трампа решила выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

Украина в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками выдворяет 13 российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", заявил президент Украины Петр Порошенко.

Лидеры ЕС 22 марта выразили поддержку Великобритании в связи с "делом Скрипаля", согласившись с оценкой Лондона о том, что Россия с "очень высокой степенью вероятности" несет ответственность за нападение с применением нервнопаралитического вещества. Главы стран-членов ЕС обещали главе правительства Великобритании Терезе Мэй всестороннюю поддержку в выяснении подробностей нападения и согласовании дальнейших шагов.

23 марта на саммите Евросоюза было принято решение об отзыве посла ЕС в РФ.