Председатель НС Армении направил соболезнования председателю ГД ФС РФ Вячеславу Володину и председателю СФ ФС РФ

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил соболезнования председателю ГД ФС РФ Вячеславу Володину и председателю СФ ФС РФ Валентине Матвиенко.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в телеграммах соболезнования говорится:

“С глубокой болью узнали о многочисленных человеческих жертвах вследствие пожара в торговом центре Кемерово.

Примите наши искренние соболезнования в связи с трагедией. Скорбим вместе с родными и близкими погибших. Раненым желаем скорейшего выздоровления”.