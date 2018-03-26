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Председатель НС Армении направил соболезнования председателю ГД ФС РФ Вячеславу Володину и председателю СФ ФС РФ


Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил соболезнования председателю ГД ФС РФ Вячеславу Володину и председателю СФ ФС РФ Валентине Матвиенко.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в телеграммах соболезнования говорится:

“С глубокой болью узнали о многочисленных человеческих жертвах вследствие пожара в торговом центре Кемерово. 

Примите наши искренние соболезнования в связи с трагедией. Скорбим вместе с родными и близкими погибших. Раненым желаем скорейшего выздоровления”.




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